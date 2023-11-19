Медведев уступил Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине.

В полуфинале соревнования соперником третьей ракетки мира был итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев уступил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.

Синнер пробился в финал Итогового турнира ATP, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Встреча пройдет сегодня, 19 ноября.

Ранее мы сообщали, что Медведев победил Рублева на старте итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV