Медведев уступил Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на Итоговом турнире ATP, который проходит в Турине.
В полуфинале соревнования соперником третьей ракетки мира был итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев уступил со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 29 минут.
Синнер пробился в финал Итогового турнира ATP, где сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Встреча пройдет сегодня, 19 ноября.
Ранее мы сообщали, что Медведев победил Рублева на старте итогового турнира ATP.
Видео: YouTube / Tennis TV
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