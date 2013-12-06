Медведев победил Рублева на старте итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на групповом этапе итогового турнира ATP, проходящем в Турине.
Соперником третьей ракетки мира в стартовом матче был его соотечественник Андрей Рублев. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.
В следующем матче на итоговом турнире ATP соперником Медведева станет немец Александр Зверев. Рублев встретится с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом.
Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Димитрову во втором круге турнира "Мастерс" в Париже.
Видео: YouTube / Tennis TV
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