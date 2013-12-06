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Медведев победил Рублева на старте итогового турнира ATP

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Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на групповом этапе итогового турнира ATP, проходящем в Турине.

Соперником третьей ракетки мира в стартовом матче был его соотечественник Андрей Рублев. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту.

В следующем матче на итоговом турнире ATP соперником Медведева станет немец Александр Зверев. Рублев встретится с испанским спортсменом Карлосом Алькарасом.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Димитрову во втором круге турнира "Мастерс" в Париже.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, андрей рублев, даниил медведев, турин
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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