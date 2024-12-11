  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:15
133
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рублев уступил в первом круге Australian Open

0 0

Встреча с бразильцем Фонсекой продолжалась 2 часа 23 минуты.

Российский теннисист Андрей Рублев завершил свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.

Соперником девятой ракетки мира в первом круге турнира был бразильский спортсмен Жуан Фонсека. Рублев проиграл со счетом 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 23 минуты. Во втором круге Australian Open Фонсека сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: atp, australian open, андрей рублев, жуан фонсека
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии