Медведев вышел во второй круг Australian Open

Встреча первого круга с Самреем продолжалась 3 часа 7 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперником пятой ракетки мира в первом круге турнира был представитель Таиланда Касидит Самрей. Медведев одержал непростую победу со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 7 минут. Во втором раунде Australian Open Медведев сыграет против американца Ленера Тина.

Ранее мы сообщали, что Касаткина пробилась во второй круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV