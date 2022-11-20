Рублев уступил Рууду в полуфинале итогового турнира ATP

По итогам нынешнего сезона россиянин завоевал четыре титула.

Российский теннисист Андрей Рублев завершил свое выступление на итоговом турнире ATP, проходящем в Турине.

Соперником седьмой ракетки мира в полуфинале стал норвежец Каспер Рууд. Рублев потерпел поражение со счетом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

В финале турнира Каспер Рууд сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Рублев завершил нынешний сезон, по итогам которого завоевал титулы ATP в Хихоне, Белграде, Дубае и Марселе.

Ранее мы сообщали, что Медведев проиграл Джоковичу и завершил выступление на итоговом турнире ATP без побед.

Видео: YouTube / Tennis TV