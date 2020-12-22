Россиянин не смог выйти в полуфинал турнира в Турине.

Российский представитель Даниил Медведев проиграл Джоковичу и завершил выступление на Итоговом турнире ATP без побед. В рамках международного турнира, организованного в итальянском городе Турине Ассоциацией теннисистов-профессионалов, спортсмен не смог победить ни одного оппонента из трех. В заключительном этапе он уступил сербу с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Таким образом Даниил Медведев потерпел третье поражение в трех матчах на турнире и занял последнее место в Красной группе. Стоит уточнить, что теннисист из России потерпел четвертое поражение подряд. Он восьмой раз подряд проиграл теннисисту из первой десятки мирового рейтинга АТР. Новак Джокович выиграл все встречи группового этапа в текущем сезоне АТР. Сейчас он вышел в полуфинал турнира с лидирующей позиции. Там он должен сыграть против американца Тэйлора Фритца.. Медведеву 26 лет, сейчас он занимает пятое место в рейтинге АТР.

Рублев обыграл Циципаса и впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV