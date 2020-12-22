Рублев обыграл Циципаса и впервые вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин вышел в полуфинал турнира в Турине.

Российский представитель Андрей Рублев в ночь на субботу 18 ноября победил соперника из Греции Стефаноса Циципаса в третьем туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проводимого в итальянском городе Турине. Игра завершилась с результатом 3:6, 6:3, 6:2. По итогам группового этапа международного соревнования россиянин находится на второй позиции в Красной группе. Сейчас он вышел в плей-офф турнира. В полуфинальном сражении он выйдет на корт против лидера Зеленой группы (норвежского спортсмена Каспера Рууда). Во второй полуфинальной встрече сыграют серб Новак Джокович и американец Тейлор Фритц. Встречи запланированы на 19 ноября.

Россиянину Андрею Рублеву 25 лет. Теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в 2022 году. Россиянин занимает седьмое место в рейтинге ATP. На счету спортсмена записано 12 выигранных турниров под эгидой организации АТР. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой в категории !микст".

Джокович обыграл Циципаса на итоговом турнире ATP.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV