Джокович обыграл Циципаса на итоговом турнире ATP

В следующем матче серб встретится с Рублевым.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал первую победу на итоговом турнире ATP в Турине.

Соперником восьмой ракетки мира в первом туре группового этапа стал грек Стефанос Циципас. Джокович одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Следующим соперника Джоковича станет россиянин Андрей Рублев. Теннисисты проведут очный поединок завтра, 16 ноября.

Ранее Рублев обыграл Медведева на старте итогового турнира ATP.

Видео: YouTube / Tennis TV