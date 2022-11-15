Рублев обыграл Медведева на старте итогового турнира ATP

Игра закончилась со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

Российский представитель Андрей Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева на старте итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортсмены встретились друг с другом в рамках группового этапа в "красной группе" международного мероприятия, проводимого в итальянском городе Турин. Известно, что общий призовой фонд мероприятия в 2022 году составляет 14,75 миллиона долларов. Игра завершилась с результатом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

Напомним, что Рублев выступает под седьмым номером посева, а Медведев - под вторым. Оппоненты провели на корте 2 часа 31 минуту. Счет в личных встречах между игроками теперь стал 4-2 в пользу Даниила Медведева. В первом сете в Турина-2022 Андрей Рублев вел со счетом 5:2, но после не смог реализовать семь сетболов. В третьей партии Даниил Медведев отыграл четыре матчбола. Также в "красной группе" выступают серб Новак Джокович и грек Стефанос Циципас.

Медведев назвал фаворита US Open 2022.

Фото и видео: YouTube / TENNIS HIGHLIGHT