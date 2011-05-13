Рублев проиграл Димитрову в четвертом круге US Open

Встреча с болгарином Димитровым продолжалась 3 часа 40 минут.

Российский теннисист Андрей Рублев завершил свое выступление на Открытом чемпионате США.

В матче четвертого круга турнира соперником шестой ракетки мира был болгарский спортсмен Григор Димитров. Рублев уступил со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 40 минут. Следующим соперником Димитрова на US Open станет американец Фрэнсис Тьяфу.

Ранее мы сообщали, что Александрова прошла в третий круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships