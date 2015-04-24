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Александрова прошла в третий круг US Open

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Россиянка обыграла во втором круге американскую спортсменку Йович.

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в третий круг Открытого чемпионата США, последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

Во втором круге соперницей 31-й ракетки мира была американская спортсменка Ива Йович. Александрова одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В третьем круге US Open россиянка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в третий круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, wta, екатерина александрова, ива йович
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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