Александрова прошла в третий круг US Open

Россиянка обыграла во втором круге американскую спортсменку Йович.

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в третий круг Открытого чемпионата США, последнего в нынешнем сезоне турнира Большого шлема.

Во втором круге соперницей 31-й ракетки мира была американская спортсменка Ива Йович. Александрова одержала победу со счетом 4:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В третьем круге US Open россиянка сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в третий круг US Open.

Видео: YouTube / US Open Tennis Championships