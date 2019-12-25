На первой позиции находится мексиканский песо.

Рубль занял второе место по волатильности мировых валют по отношению к доллару. Об этом сообщили журналисты Bloomberg. Вмененная волатильность рассчитана из цен трехмесячных опционов. Для национальной валюты России она достигает 24,9%.

На первой позиции рэнкинга оказался мексиканский песо. Его волатильность составляет 26,5%. Эксперты напомнили, что рубль занимал шестую строчку списка в декабре 2019 года. В начале марта (еще до срыва сделки ОПЕК+) он занимал четвертую позицию.

По состоянию к 18 марта рубль подешевел к доллару на 28,59%. Следом за ним идет бразильский реал, который лишился 28,21%, а также мексиканский песо. Последний потерял 26,91%. В антирейтинг из пяти пунктов входят норвежская крона и южноафриканский рэнд.

Курс доллара превысил 80 рублей, евро подорожал до 88 рублей.