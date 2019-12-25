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Рубль укрепился после переговоров Путина и Байдена в Женеве
Сегодня, 8:47
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Рубль укрепился после переговоров Путина и Байдена в Женеве

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Встреча лидеров двух стран прошла в среду, 16 июня.

В среду вечером на Московской бирже доллар и евро снизились, а рубль укрепился по итогам встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Курс на 18:55 составил 71,72 рубля. Таким образом, к завершению саммита он опустился на 24 копейки. А евро в свою очередь потерял 33,75 копейки и опустился до 86,86 рубля.

Напомним, что вчера, 16 июня, в Женеве на вилле Ла-Гранж прошел саммит Россия - США. Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи провели переговоры, в том числе закрытые. В общей сложности встреча двух лидеров длилась около 3,5 часов. 

Фото: pixabay 

 

Теги: встреча путина и байдена, курс доллара евро рубля
Категории: Новости России, Лента новостей,

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