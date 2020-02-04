Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Стали известны показатели вторника на бирже в Москве.

Во вторник, 4 февраля, показатель доллара к рублю на торгах в Московской бирже уменьшился по сравнению с прошлыми торгами на 28 копеек. Теперь за один доллар дают 63,45 рубля. Курс евро также снизился и составил 70,18 рублей.

Индекс Московской биржи составил 3088,61 пункта, а РТС – 1532,29 пункта.

Ранее мы сообщали о том, что рублю предсказали непрерывное падение. За следующие два года национальная валюта будет регулярно падать в стоимости. К концу 2020 года ожидается, что курс составит 71 рубль к одному евро, заключили аналитики из Nordea Bank.

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