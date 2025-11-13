Рубио: Трамп обещал провести испытания ядерного оружия, чтобы убедиться в его безопасности

В Госдепе раскрыли подробности решения Белого дома.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп говорил о возобновлении испытаний ядерного потенциала Вашингтона, включая и средства доставки такого вооружения. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио во время общения с западными журналистами по завершению рабочей встречи, организованной между руководителями внешнеполитических ведомств стран-членов "Большой семерки" (G7). Иностранный чиновник находился в канадской провинции Онтарио. Эксперт не стал прямо говорить перед прессой о том, имеет ли в виду Белый дом возобновление натурных ядерных испытаний или нет.

Новое обещание Трампа возобновить испытания нашего ядерного потенциала, включающего средства доставки, - это то же самое, что делают другие страны в мире. Мы должны гарантировать, что эти вещи работают и что они безопасны. Марко Рубио, госсекретарь США

Отвечая на другие вопросы СМИ, Марко Рубио указал общественности на то, что у администрации имеется "давняя обеспокоенность" относительно темпов развития ядерной программы в Пекине. По мнению дипломата, китайское руководство занимается самым быстрым в истории человечества наращиванием собственного военного потенциала. В частности, речь идет и о расширении ядерного потенциала азиатской страны.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News