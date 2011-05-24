В Госдепе сообщили о планах главы США по встрече с украинским политиком для обсуждения вариантов разрешения регионального кризиса.

Американский президент-респкбликанец Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Соответствующее заявление сделал местный государственный секретарь Марко Рубио перед журналистами, говоря об усилиях лидера Белого дома по мирному урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Глава Госдепа США уточнил, что Вашингтон продолжит попытки добиться завершения кризисной ситуации. Марко Рубио считает, что Дональд Трамп остается единственным мировым политическим лидером, который может одновременно говорить как с Украиной и Европой, так и с Россией. В том случае, если США введут санкции против Кремля и прекратят участвовать в усилиях по урегулированию, то на планете не останется никого, кто может выступать посредником в этом вооруженном противостоянии.

Множественные телефонные разговоры с Путиным, множественные встречи с Зеленским, в том числе, возможно, на следующей неделе в Нью-Йорке. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что девятого сентября открылась юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи Всемирной организации. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения между делегатами состоятся в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Москву перед коллегами представит российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Его выступление в ГА ООН ожидается 27 числа.

