Рубио: США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов из России

Соединенные Штаты обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит "РИА Новости".
Рубин пообщался с прессой по пути в Мюнхен, где пройдет международная конференция по безопасности. По его словам, Вашингтон проведет переговоры с Будапештом и Братиславой. Он подчеркнул, что США обсудят возможность для европейских стран отказаться от энергоресурсов из России.
Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах Но, прежде всего, это страны, которые очень сильно поддерживают нас, активно сотрудничают с Соединенными Штатами, тесно работают с нами.
Марко Рубио, госсекретарь США
Ранее мы сообщали, что Минфин США допускает снятие санкций с российской нефти.
Фото: pxhere.com
