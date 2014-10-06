Рубио: США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов из России

Госсекретарь подчеркнул, что не будет даваться в подробности грядущего диалога.

Соединенные Штаты обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио. Его слова приводит "РИА Новости".

Рубин пообщался с прессой по пути в Мюнхен, где пройдет международная конференция по безопасности. По его словам, Вашингтон проведет переговоры с Будапештом и Братиславой. Он подчеркнул, что США обсудят возможность для европейских стран отказаться от энергоресурсов из России.

Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах Но, прежде всего, это страны, которые очень сильно поддерживают нас, активно сотрудничают с Соединенными Штатами, тесно работают с нами. Марко Рубио, госсекретарь США

Ранее мы сообщали, что Минфин США допускает снятие санкций с российской нефти.

