Росстат: в Петербурге в июне цены на бензин выросли на 1,1%

В среднем по стране, цена увеличилась на 0,7%.

Потребительские цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем. Об этом стало известно из данных Росстата.

С начала текущего года цены на топливо выросли на 1,4%, а цены производителей упали на 4,9%. В июне цены на бензин для потребителей были выше в 2,1 раза, чем цены производителей.

Увеличение цены бензина в июне более, чем на 0,8% было обнаружено в 30 регионах страны. Больше всего цены выросли в Республике Татарстан (на 2,5%), Республике Тыва и Новосибирской области (на 1,7% и 1,6%). В 4 регионах цены упали: в Севастополе - на 1,3%, Республике Крым - на 1,1%.

В Москве бензин в июне подорожал на 0,6%, в Санкт-Петербурге - на 1,1%.

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