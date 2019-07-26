Росстат: петербургские учителя получают 55 тысяч рублей

Также Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей.

Специалисты Росстата назвали среднюю заработную плату педагогов образовательных организаций общего образования в России. В среднем, учителя получают 45,6 тысячи рублей. Менее 30 тысяч рублей получают в 14 областях и республиках страны.

Учителя в Белгородской области получают 29,3 тыс. рублей, в Ивановской - 29 тыс. рублей. Самая низкая заработная плата у педагогов из Северо-Кавказского федерального округа - 26,3 тыс. рублей.

Более ста тысяч рублей получают в Ненецком автономном округе 104,9 тыс. рублей, Ямало-Ненецком АО – 118,4 тысячи рублей. Средняя зарплата учителей в Москве составляет 95,7 тыс.рублей, в Санкт-Петербурге - 55,5 тыс. рублей.

Петербургские профессора получают зарплату от 120 тысяч рублей.

Видео: YouTube/ Министерство просвещения Российской Федерации