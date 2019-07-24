Петербургские профессора получают зарплату от 120 тысяч рублей

Согласно майским указам президента, зарплата профессора должна быть минимум вдвое больше средней по региону.

"Петербургский Дневник" выяснил, в каких высших учебных заведениях Санкт-Петербурга профессора получают заработную плату более 120 тысяч рублей в месяц.

Например, в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ввели должность ведущего профессора, который будет получать 150 тысяч рублей в месяц. Это педагоги, которые являются докторами наук, известными учеными, работают в вузе более 15 лет и внесли особый вклад в развитие вуза.

Также замдиректора НИУ ВШЭ Вячеслав Нестеров рассказал, что согласно майским указам президента, зарплата профессора должна быть минимум вдвое больше средней по региону, то есть около 120 тысяч рублей. Нестеров заверил, что вуз выполняет эту задачу, хотя это не всегда дается просто.

Дарья Козлова, первый проректор Университета ИТМО, сообщила, что в университете величина средней месячной заработной платы профессорско-преподавательского состава в 2018 году составила 124 тысячи рублей.

В РГПУ им. А. И. Герцена в первом полугодии 2019 года профессорско-преподавательский состав, в среднем, получал 122,7 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем в 2018 году. Профессора получают еще более приличные деньги: среднемесячная заработная плата профессора составляет сейчас 171,6 тыс. руб.

Основной доход вузы получают от платного обучения. Также учебные заведения зарабатывают научной деятельностью, готовят кадры по программам дополнительного образования, проводят платные научные исследования.

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