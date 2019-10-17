Розы в Казанском сквере готовят к зиме

У кустарников обрезали слабые и поврежденные ветви.

В четверг, 5 ноября, работники садово-паркового предприятия "Центральное" занялись подготовкой роз в Казанском сквере к зиме: обрезали у кустарников слабые и поврежденные ветви. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Садовники поделились, что процесс достаточно трудоемки, необходимо соблюдать технологию. Так, удаление ветвей позволит розам сохранить силы для цветения в следующем году. Когда температура воздуха снизится, розы уроют торфом – это защитит их от морозов.

Всего в ведении комитета 1,3 миллиона роз, в том числе 852 куста в сквере Казанского собора.

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Фото: gov.spb.ru