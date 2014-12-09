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Западный скоростной диаметр в Петербурге подготовили к зиме
Сегодня, 12:40
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Западный скоростной диаметр в Петербурге подготовили к зиме

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На знаках объезда препятствия установлены системы световой индикации LED.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге подготовили к снежным испытаниям. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе автодороги. 

В прогнозе погоды появились значки снежинок и минусовые значения температуры. Тем временем превентивная противогололедная обработка проводится не первую неделю. Эксплуатационная служба ЗСД давно готова к новому сезону. 

Пресс-служба ЗСД 

В частности, проверены работоспособность и состояние машин и механизмов, которые задействованы в зимней уборке дороги и борьбе с гололедом. Также заменены изнашиваемые элементы отвалов и ковшей, проведены профилактика и покраска навесного оборудования, калибровка распределителей противогололедных материалов. 

На знаках объезда препятствия установлены системы световой индикации LED. А с водителями и диспетчерами служб "Магистрали Северной столицы" проведены дополнительные инструктажи по эксплуатации зимнего оборудования. 

Противогололедная обработка на ЗСД стартовала в октябре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зима, зсд, подготовка к зиме
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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