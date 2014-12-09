Западный скоростной диаметр в Петербурге подготовили к зиме

На знаках объезда препятствия установлены системы световой индикации LED.

Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Петербурге подготовили к снежным испытаниям. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе автодороги.

В прогнозе погоды появились значки снежинок и минусовые значения температуры. Тем временем превентивная противогололедная обработка проводится не первую неделю. Эксплуатационная служба ЗСД давно готова к новому сезону. Пресс-служба ЗСД

В частности, проверены работоспособность и состояние машин и механизмов, которые задействованы в зимней уборке дороги и борьбе с гололедом. Также заменены изнашиваемые элементы отвалов и ковшей, проведены профилактика и покраска навесного оборудования, калибровка распределителей противогололедных материалов.

На знаках объезда препятствия установлены системы световой индикации LED. А с водителями и диспетчерами служб "Магистрали Северной столицы" проведены дополнительные инструктажи по эксплуатации зимнего оборудования.

Противогололедная обработка на ЗСД стартовала в октябре.

Фото: Piter.TV