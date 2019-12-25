  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На ЗСД в Петербурге началась противогололедная обработка
Сегодня, 10:52
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На ЗСД в Петербурге началась противогололедная обработка

0 0

Подготовка к зимнему сезону началась еще летом.

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге стартовала противогололедная обработка. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе автодороги. 

Подготовка к зимнему сезону началась еще летом. Тогда заготовили реагенты и переоборудовали спецтехнику. 

За минувшую ночь на ЗСД распределили 2 тонны противогололедных материалов, в превентивной обработке участвовали шесть единиц техники. 

ЗСД готов к зиме, просим водителей заблаговременно позаботиться о техническом состоянии своих автомобилей, вовремя заменить резину и адаптировать манеру вождения согласно новым условиям.

Пресс-служба ЗСД

К сожалению, заморозки стали причиной смертельного ДТП на Сергиевском путепроводе. Погибли мужчина и 10-летняя девочка. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: зсд, противогололедная обработка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии