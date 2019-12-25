На ЗСД в Петербурге началась противогололедная обработка

Подготовка к зимнему сезону началась еще летом.

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге стартовала противогололедная обработка. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе автодороги.

Подготовка к зимнему сезону началась еще летом. Тогда заготовили реагенты и переоборудовали спецтехнику.

За минувшую ночь на ЗСД распределили 2 тонны противогололедных материалов, в превентивной обработке участвовали шесть единиц техники.

ЗСД готов к зиме, просим водителей заблаговременно позаботиться о техническом состоянии своих автомобилей, вовремя заменить резину и адаптировать манеру вождения согласно новым условиям. Пресс-служба ЗСД

К сожалению, заморозки стали причиной смертельного ДТП на Сергиевском путепроводе. Погибли мужчина и 10-летняя девочка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)