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К зиме утеплят 23 тыс. молодых деревьев Петербурга
Сегодня, 19:37
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smirenny

К зиме утеплят 23 тыс. молодых деревьев Петербурга

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Подготовка садов и парков к зиме идет полным ходом.

В Петербурге идет подготовка к зиме: специалисты подготавливают сады и парки. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко. 

Помимо обрезки роз и соцветий цветущих кустарников, работники утеплят в городе 23 тысяч молодых деревьев, 57 тысяч кустарников и 8,5 тысяч квадратных метров многолетних растений. "Утепление" снимут, когда установится плюсовая температура. 

Также садовники высаживают тюльпаны, которые зацветут весной. 

Ранее мы писали, что с 3 ноября Эрмитаж изменит режим работы и схему приема посетителей.

Фото: vk.com/lsadex

Теги: молодые деревья, утепление деревьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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