К зиме утеплят 23 тыс. молодых деревьев Петербурга

Подготовка садов и парков к зиме идет полным ходом.

В Петербурге идет подготовка к зиме: специалисты подготавливают сады и парки. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

Помимо обрезки роз и соцветий цветущих кустарников, работники утеплят в городе 23 тысяч молодых деревьев, 57 тысяч кустарников и 8,5 тысяч квадратных метров многолетних растений. "Утепление" снимут, когда установится плюсовая температура.

Также садовники высаживают тюльпаны, которые зацветут весной.

Ранее мы писали, что с 3 ноября Эрмитаж изменит режим работы и схему приема посетителей.

Фото: vk.com/lsadex