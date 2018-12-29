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Рождественскую ярмарку в Петербурге перенесут на Манежную площадь
Сегодня, 14:24
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nadezhda_sib

Рождественскую ярмарку в Петербурге перенесут на Манежную площадь

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На какой из прилегающих улиц - еще не решили.

В 2019-2020 годах рождественская ярмарка в Петербурге пройдет на Манежной площади и прилегающих улицах. Правительство города определилось с новой площадкой. Об этом 6 июля сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Евгении Елиной.

Точное местоположение, то есть конкретную улицу, еще не определили. Это будет понятно после согласования с профильными комитетами. 

Для проведения ярмарки пришлось подготовить изменения в правилах размещения нестационарной торговли. Из них следует, что ярмарки выходного дня и региональные ярмарки будут добавлены в список исключений, позволяющий размещать их в границах красных линий основных транспортных магистралей.

Также одним из вариантов проведения была Конюшенная площадь. Ранее рождественская ярмарка проходила на Пионерской площади. 

Фото: XIII Санкт-Петербургская Рождественская Ярмарка/ ВК

Теги: манежная площадь, рождественская ярмарка, ярмарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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