Рождественскую ярмарку в Петербурге перенесут на Манежную площадь

На какой из прилегающих улиц - еще не решили.

В 2019-2020 годах рождественская ярмарка в Петербурге пройдет на Манежной площади и прилегающих улицах. Правительство города определилось с новой площадкой. Об этом 6 июля сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Евгении Елиной.

Точное местоположение, то есть конкретную улицу, еще не определили. Это будет понятно после согласования с профильными комитетами.

Для проведения ярмарки пришлось подготовить изменения в правилах размещения нестационарной торговли. Из них следует, что ярмарки выходного дня и региональные ярмарки будут добавлены в список исключений, позволяющий размещать их в границах красных линий основных транспортных магистралей.

Также одним из вариантов проведения была Конюшенная площадь. Ранее рождественская ярмарка проходила на Пионерской площади.

Фото: XIII Санкт-Петербургская Рождественская Ярмарка/ ВК