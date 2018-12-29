Рождественскую ярмарку могут провести на Конюшенной площади

Также предполагается задействовать участок от Малой Садовой улицы до Манежной площади.

В парламенте Петербурга прошло заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. В понедельник, 3 июня, обсуждался вопрос о месте проведения городской Рождественской ярмарки. Об этом сообщают городские СМИ.

С докладами выступали вице-губернатор Петербурга Евгений, сотрудники комитетов, представители торгово-промышленной палаты и общественные представители.

Депутаты рекомендовали провести зимнюю ярмарку на Конюшенной площади. Также предполагается задействовать участок от Малой Садовой улицы до Манежной площади.

Фото: XIII Санкт-Петербургская Рождественская Ярмарка/ ВК