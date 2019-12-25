У Казанского собора установят к 20 декабря рождественский вертеп

Демонтируют объект после 15 января.

В Северной столице готовятся к установке рождественского вертепа у Казанского собора. Об этом заявил директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков.

Отмечается, что около собора появится тот же вертеп, который украшал пространство в предыдущие годы.

В этот раз мы не планируем его обновлять Андрей Чистяков.

Вертеп установят 20 декабря, а демонтируют после 15 января.

Рождественский вертеп считается наглядной Библией. Напомним, католический праздник отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. У христиан Рождество наступит 7 января.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская елка стала самой дорогой среди семи городов-миллионников России.

Фото: "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"