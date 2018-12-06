Самые интересные новогодние и рождественские фестивали и ярмарки России этой зимой пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.

Рождественская ярмарка в Петербурге попала в топ-3 главных новогодних событий зимы. Об этом сообщил туристический портал ТурСтат.

Самые интересные новогодние и рождественские фестивали и ярмарки России этой зимой пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ярославле, Рязани, Вологде, Владимире и Сочи.

В первую десятку новогодних фестивалей и праздников вошли "Путешествие в Рождество" в Москве, Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, Ледовый городок в Екатеринбурге. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних мероприятий.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге зимой.

Фото: Piter.TV