Смольный выбрал участников Рождественской ярмарки

Красочные прилавки с сувенирами и едой займут 63 производителя.

В Смольном определили предпринимателей, готовых к участию на петербургской Рождественской ярмарке. Перечень составлялся конкурсным путем из 201 заявки. Именно такое количество предпринимателей претендовали на 63 торговых места.

Главными критериями при выявлении победителей стало высокое качество товаров и разнообразие ассортимента. На ярмарку приедут со своей продукцией российские производители из десяти регионов России. На прилавках появятся сувениры ручной работы, изделия народных промыслов, игрушки, кондитерские изделия, деликатесы. Одни только северные и сибирские участники привезут более ста видов рыбной и мясной продукции.

Рождественская ярмарка откроется 12 декабря на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах, она проработает до 13 января. Попасть туда свободно можно с 12:00 до 21:00, в первый день нового года ярмарка начнет работу с 14 часов.

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Фото: Piter.TV