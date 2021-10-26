Рождественская ярмарка с 12 ноября перекрыла улицы в центре Петербурга

Ярмарку развернут на Манежной, Дворцовой и Московской площадях.

С 12 ноября в Петербурге ограничат движение и запретят стоянки в связи с проведением традиционной Рождественской ярмарки, которая в этом сезоне развернется на Манежной, Дворцовой и Московской площадях. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Не получится остановиться 18 ноября с 00:00 до 23:59 на Манежной площади, Итальянской улице от дома 25 по Итальянской до Караванной улицы, Караванной от дома 15 по набережной реки Фонтанки до дома 16 по Караванной. С 00:00 11 ноября до 23:59 26 января 2026 года введен запрет на стоянку на Дворцовой площади вдоль дома 4 и домов 6-8.

Запретят ездить с 00:00 11 ноября до 23:59 22 января 2024 года по Кленовой улице от Манежной площади до Инженерной улицы, а с 00:00 1 декабря до 23:59 12 января следующего года – по Дворцовой площади вдоль домов 4, 6-8 и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Подробнее о запретах остановки и об ограничениях в движении транспорта – в телеграм-канале комитета по транспорту Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ограничат движение в двух районах с 13 и 14 ноября.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга