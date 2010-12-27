В центре Петербурга открылась Рождественская ярмарка

Все елки города зажгутся 20 декабря.

На Манежной площади развернулась Рождественская ярмарка. Ее открыл губернатор Александр Беглов в субботу. Об этом рассказала пресс-служба администрации Петербурга.

Торговые ряды поставили на Малой Садовой улице. Ярмарка будет работать 33 дня. Посетители смогут покататься на коньках на Кленовой аллее.

На ярмарке продолжаются традиции благотворительности. Гости могут стать участниками акции "Елка желаний". На мероприятии представлены кухня и ремесло различных народов. В Северную столицу приехали представители многих российских регионов, Индии, Китая, Грузии, Германии, Чехии, Швейцарии.

Отдельно Беглов отметил то, как в этом году наряжен Петербург. Также он поблагодарил молодых художников, оформивших ярмарку.

Ранее мы рассказали, что в городе открылся II Новогодний книжный салон.

Фото: Дарья Андрощук / VK