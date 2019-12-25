Апрельская рождаемость в Петербурге побила антирекорд за 9 лет

Смертность превысила рождаемость почти на 2 тысячи человек.

В понедельник, 11 мая, стало известно, что за апрель в Петербурге родились 3774 ребенка. Об этом рассказали в городском комитете по записи актов гражданского состояния.

Оказалось, что это число стало своеобразным антирекордом. Последний был зафиксирован в мае 2011 года. Тогда на свет появилось 3980 детей.

Также в апреле скончались 5303 петербуржца, что на 97 человек больше чем апреле прошлого года и на 209 человек больше чем в марте 2020 года.

Ранее мы писали, что в ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом.

Фото: Pixabay