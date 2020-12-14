Розенбаум выступит в "Крестах"

Участником концерта под открытым небом станет также солист Мариинского театра.

В понедельник, 19 апреля, пресс-служба УФСИН России по региону сообщила, что завтра в СИЗО "Кресты" в Колпино приедут народный артист России Александр Розенбаум и солист Мариинского театра Василий Герелло.

Выступление пройдет с профессиональным звуком, экраном для трансляции, а сцену разместят между большими корпусами. благодаря чему музыку услышат абсолютно все подозреваемые и обвиняемые.

Отмечается, что в марте был сформирован новый состав общественного совета при УФСИН, председателем которого был выбран Александр Розенбаум. Заместителями выбраны директор канала ТБН Ян Волков и гендиректор благотворительного движения "Большая Медведица".

Общественный совет решает проблемы сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, главная цель которого – защита интересов специалистов ФСИН, а также осужденных граждан.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Бондаренко отправил документы на праймериз "Единой России".

Фото: vk.com/kresty_sizo