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Вице-губернатор Бондаренко отправил документы на праймериз "Единой России"
Сегодня, 22:02
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smirenny

Вице-губернатор Бондаренко отправил документы на праймериз "Единой России"

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Бондаренко занимается решением вопросов жилищно-коммунального блока.

В понедельник, 19 апреля, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко подал документы на участие в праймериз "Единой России". Чиновник курирует жилищно-коммунальный блок. Об этом сообщила "Фонтанка".

Бондаренко будет конкурировать с Мариной Шишкиной, а избираться будет по 12 округу, где ранее избирался Андрей Анохин, которому отказали сегодня. 

Предварительный отбор будет длиться до конца весна, а документы закончат принимать 29 апреля. Отмечается, что голосовать за выбранного кандидата можно через "Госуслуги".

Ранее мы писали, что в Петербурге вновь пытаются закрепить единый цвет такси.

Фото: Piter.TV

Теги: вице-губернатор бондаренко, праймериз
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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