Вице-губернатор Бондаренко отправил документы на праймериз "Единой России"

В понедельник, 19 апреля, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко подал документы на участие в праймериз "Единой России". Чиновник курирует жилищно-коммунальный блок. Об этом сообщила "Фонтанка".
Бондаренко будет конкурировать с Мариной Шишкиной, а избираться будет по 12 округу, где ранее избирался Андрей Анохин, которому отказали сегодня.
Предварительный отбор будет длиться до конца весна, а документы закончат принимать 29 апреля. Отмечается, что голосовать за выбранного кандидата можно через "Госуслуги".
Ранее мы писали, что в Петербурге вновь пытаются закрепить единый цвет такси.
Фото: Piter.TV
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