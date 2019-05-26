Вице-губернатор Бондаренко отправил документы на праймериз "Единой России"

Бондаренко занимается решением вопросов жилищно-коммунального блока.

В понедельник, 19 апреля, вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко подал документы на участие в праймериз "Единой России". Чиновник курирует жилищно-коммунальный блок. Об этом сообщила "Фонтанка".

Бондаренко будет конкурировать с Мариной Шишкиной, а избираться будет по 12 округу, где ранее избирался Андрей Анохин, которому отказали сегодня.

Предварительный отбор будет длиться до конца весна, а документы закончат принимать 29 апреля. Отмечается, что голосовать за выбранного кандидата можно через "Госуслуги".

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Фото: Piter.TV