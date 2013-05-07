В Петербурге вновь пытаются закрепить единый цвет такси

Потребуется более 800 млн рублей, чтобы очистить от предыдущего брендинга и оклеить полностью в определенный цвет машину такси.

18 апреля стало известно, что в Петербурге разработают определенный свод правил, в котором будут минимальные требования к качеству услуг, а также обобщенный "портрет" водителя. Комитет по транспорту также внес предложение о разработке единого цвета такси. Об этом сообщили "Невские Новости".

По словам Дмитрия Попова, автомобильного эксперта, существует определенный федеральный закон о таксомоторной деятельности, который определяет основные атрибуты. Попов говорит, что идея единого цвета не универсальна, потому что "утром товарищ работает как таксист, но вечером – это личный автомобиль".

Кроме этого реализация этого предложения требует больших материальных затрат, по словам Виталия Юркова, руководителя компании "ПЛЕНКИСПб", потребуется более 800 млн рублей, чтобы очистить от предыдущего брендинга и оклеить полностью в определенный цвет машину.

Отмечается, что уже на протяжении семи лет город пытается привести все машины такси к единому цвету.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге сочли нерентабельным водное такси в условиях нынешней экономической ситуации в городе. Данный вопрос обсуждается уже не первый год.

Фото: Piter.TV

