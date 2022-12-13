Розенбаум назвал День Победы своим любимым праздником

Артист рассказал об отношении к народному празднику в честь 9 мая.

Российский певец и музыкант Александр Розенбаум в преддверии 9 мая рассказал журналистам "РИА Новостей" о том, почему для него День Победы - любимый праздник. Артист напомнил прессе о том, что рос в таких условиях, в которых считал этот день праздником для своего отца, матери и тех "мужиков, которые жили в моем дворе". Гость интервью заметил, что речь идет о еще молодых ветеранах сражений, в числе которых были инвалиды, колясочники, но и здоровые и красивые люди, которые смогли победить фашизм.

Я вырос в ощущении преклонения перед подвигом людей, которые победили фашизм, и в ощущении благодарности им за наше, как мы говорили тогда, и это было в общем-то справедливо, счастливое детство. Александр Розенбаум, певец

Исполнитель подчеркнул, что считает День Победы единственным народным, так как его для себя "сделал сам народ" за счет достижения Победы в ВОВ, а не государство назначило.

В Петербурге на концерте в День Победы выступят Розенбаум и Ваенга.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости