Санкт-Петербургу 27 лет назад вернули историческое название

Вернуть городу прежнее название удалось лишь после путча, 6 сентября 1991 года.

Император Петр I основал прекрасный город 27 мая 1703 года, он же дал ему название Санкт-Петербург. Город за все свое время существования был дважды переименован и свое историческое название он смог вернуть лишь 27 лет назад. К тому же, Санкт-Петербург больше 200 лет был столицей Российской империи, с 1712 по 1918 год.

Первый раз Санкт-Петербург был переименован в Петроград в 1914 году, когда из-за войны было полное неприятие всего немецкого. Петроград просуществовал всего 10 лет и городу снова дали новое имя - Ленинград, в честь умершего вождя Владимира Ильича Ленина. И только в начале 90-х снова остро встал вопрос о возвращении городу исторического имени, было решено провести референдум. Так 12 июня 1991 года на референдум пришли 65% горожан и 54% из них проголосовали "за" возвращение городу названия Санкт-Петербург. Съезд народных депутатов РСФСР встретил такое решение с некоторым негодованием и окончательно удалось вернуть городу прежнее название лишь после путча, 6 сентября 1991 года.

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Фото: Piter.TV