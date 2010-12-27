Петербург подписал "дорожную карту" с Антверпеном до 2021 года

Совместно с Бельгией чиновники надеются развивать отрасль туризма и культуры.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов подписал соглашение о сотрудничестве с представителями города Антверпена. Со стороны иностранцев подпись поставил мэр бельгийского города Барт Де Вевер. Как отмечают чиновники, протокол направлен на развитие и изучения взаимного опыта в сферах туризма, культуры и делового направления. Об этом сообщает аппарат политика.

В Смольном напоминают, что Северная столицы и Антверпен сотрудничают уже 60 лет. В 2018 году договор был продлен. Известно, что зарубежных гостей из Бельгии планируют привлечь к инвестициям в проект по созданию нового речного пассажирского транспорта, а также отелей и тематических парков. "Дорожная карта" утверждена на период в 2018-2021 годы.

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