Хакеры слили в сеть голые фото звезды "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Жертвой хакеров стала популярная актриса Роуз Макгоуэн, которая прославилась главной ролью в сериале "Зачарованные".

Очередной скандал из-за слитых голых фоток коснулся на этот раз звезду сериала "Зачарованные" Роуз Макгоуэн. Фотографии и видео было опубликовано на одном из англоязычных хакерских сайтов.

В интернете появились эротические фотографии актрисы, которые она сама сделала на свой смартфон. Кто похитил личные фото и видео актрисы пока не известно.

Роуз позирует в откровенных позах в эротическом костюме, который не похож даже на белье. Некоторые снимки выполнены крупным планом и, очевидно, предназначались для личного архива.

Фанаты отметили, что 44-летняя Макгоуэн обладает близкой к идеалу фигурой, которую не стыдно показать. Сама актриса никак не прокомментировала утечку фотографий.

В последнее время Роуз фигурирует чаще в скандалах, чем в фильмах или сериалах. В прошлом году актриса одна из первых призналась в том, что двадцать лет назад она стала жертвой домогательств со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

После этого актрису обвинили в хранении наркотиков. Запрещенные вещества у нее обнаружили сотрудники аэропорта в Вашингтоне. Сама она после заявила, что это была попытка заставить ее молчать.

Фото: celebjihad.com