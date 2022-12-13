Бывший премьер Молдавии заявил о подлинности слитых в сеть переписок

Владимир Филат прокомментировал слив личных данных о коррупционных действиях чиновников страны.

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил местным журналистам с телеканала N4 о подлинности слитых в сеть переписок чиновников. Ранее в Интернете проявились данные, взятые из взломанных аккаунтов представителей власти республики. Чинвник назвал взлом личных страниц в Сети - преступлением. При этом он сомневается в том, что министр Литвиенко будет допрошен прокурорами, так как в слитой переписке фигурирует и.о. генпрокурора страны.

Мой телеграм-канал также был взломан, когда появились первые сливы в сеть. Я общался со многими пострадавшими от взломов. Не буду называть имен, они подтвердили, что слитые в информационное пространство переписки – подлинные Владимир Филат, экс-глава правительства Молдавии

В ноябре 2022 года в Кишиневе разразился политический скандал из-за того, администрация президента Молдавии сообщила о взломе официального Telegram-канала Майи Санду. В аккаунте регулярно появлялась информация о том, что Литвиненко занимался коррупционной деятельностью. Авторы публикации заверяли, что получили личную переписку местного министра из его телефона. Из них следует, что чиновник обсуждал с заинтересованными лицами фабрикацию процедуры избрания на пост главы антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. Сам литвиненко счел эту публикацию "фейк-ньюс". В соцсетях дополнительно появились распечатки телефонных переговоров министра экономики Думитру Алайбы, главы МВД Анны Ревенко, секретаря Совета Безопасности Дорина Речана, исполняющего обязанности генерального прокурора Мунтяну. Экс-премьер не исключил, что в будущем фигурантам скандала придется отвечать перед закономдатльством.

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Фото и видео: YouTube / Puterea a Patra