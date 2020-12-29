Иностранные вакцины не могут попасть в РФ без прохождения госрегистрации.

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer до регистрации. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Чиновники напомнили журналистам, что ввоз на территорию страны вакцин, которые не прошли государственную регистрацию, запрещен. Агентство уточнило вопрос о том, смогут ли частные клиники России, включая официальный филиал израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере "Сколково" применять иностранные вакцины.

Ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших госрегистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера сообщение Росздравнадзора

Напомним, что в конце декабря 2020 года стало известно о том, что российский филиал Hadassah - Hadassah Medical Moscow ведет переговоры о поставках в РФ вакцин от производителей Pfizer и Moderna. В колл-центре учреждения уточнили, что поставки будут возможны не раньше февраля текущего года. Уже сейчас желающие могут записаться в список ожидания.

Глава минздрава Турции в прямом эфире прошел вакцинацию от коронавируса.

Фото: Pixabay.com