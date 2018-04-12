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Росздравнадзор решил отозвать из аптек препарат от язвы желудка "Зантак"
Сегодня, 16:21
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nastya960

Росздравнадзор решил отозвать из аптек препарат от язвы желудка "Зантак"

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Ранитидин ("Зантак") является популярным лекарством в России, также он входит в перечень жизненно необходимых препаратов. В активном веществе препарата нашли примеси опасного вещества N-нитрозодиметиламина (NDMA).

Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак". В составе нашли опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом. Об этом сообщили в федеральной службе.

Процедура отзыва лекарственного средства обусловлена решением Специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM).

Росздравнадзор

Ранитидин ("Зантак") является популярным лекарством в России, также он входит в перечень жизненно необходимых препаратов. Несколько дней назад данный препарат запретили в Литве и затем во всей Европе. В активном веществе препарата нашли примеси опасного вещества N-нитрозодиметиламина (NDMA), признанного ВОЗ и Международным агентством ЕС по исследованию рака потенциально канцерогенным для человека.

Несколько дней назад Росздравнадзор решил не изымать препарат, а для начала изучить, оказался ли в отечественных аптеках "Ранитидин" индийского производства. 

 

Теги: аптеки, зантак, ранитидин, росздравнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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