Росздравнадзор изучает обращение о свободной продаже опасных капель в РФ

Каждый факт реализации недоброкачественных и контрафактных лекарств оперативно проверяется. Соответствующими данными со СМИ поделились сотрудники пресс-службы Росздравнадзора. В настоящее время надзорное ведомство изучает полученное обращение от общественных деятелей по онлайн-продаже опасных капель для глаз. С 2020 года проводится мониторинг в интернете по наличию предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарств в стране. В общей сложности успешно проанализировано 176 474 интернет-ресурса. По требованию Росздравнадзора удалось заблокировать при поддержке Роскомнадзора 117 075 сайтов, предлагающих к реализации клиентам дистанционным способом лекарства сомнительного качества и происхождения.

Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется. сообщение от Росздравнадзора

Напомним, что газета "Известия" написала о том, что на территории страны в свободной продаже в интернете обнаружены потенциально опасные капли для глаз. Журналисты сослались на информацию, полученные от письма в Росздравнадзор от ассоциации "Антиконтрафакт". Ассоциация провела собственное исследование внутреннего рынка препаратов. Активисты уверены, что реализация капель может нанести вред здоровью человека.

Фото: pxhere.com