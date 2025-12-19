  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росздравнадзор изучает обращение о свободной продаже опасных капель в РФ
Сегодня, 11:17
79
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Росздравнадзор изучает обращение о свободной продаже опасных капель в РФ

0 0

Ранее ассоциация "Антиконтрафакт" выявила реализацию в интернете лекарства сомнительного качества.

Каждый факт реализации недоброкачественных и контрафактных лекарств оперативно проверяется. Соответствующими данными со СМИ поделились сотрудники пресс-службы Росздравнадзора. В настоящее время надзорное ведомство изучает полученное обращение от общественных деятелей по  онлайн-продаже опасных капель для глаз. С 2020 года проводится мониторинг в интернете по наличию предложений незаконной реализации недоброкачественных, незарегистрированных и контрафактных лекарств в стране. В общей сложности успешно проанализировано 176 474 интернет-ресурса. По требованию Росздравнадзора удалось заблокировать при поддержке Роскомнадзора  117 075 сайтов, предлагающих к реализации  клиентам дистанционным способом лекарства сомнительного  качества и происхождения. 

Росздравнадзор изучает обращение общественников. Каждый факт проверяется, благодаря тесному взаимодействию с маркетплейсами реализация препаратов сомнительного качества на их площадках оперативно блокируется.

сообщение от Росздравнадзора

Напомним, что газета "Известия" написала о том, что на территории страны в свободной продаже в интернете обнаружены потенциально опасные капли для глаз. Журналисты сослались на информацию, полученные от письма  в Росздравнадзор от ассоциации "Антиконтрафакт". Ассоциация провела собственное исследование внутреннего рынка препаратов. Активисты уверены, что реализация капель может нанести вред здоровью  человека.

Генпрокуратура начала проверку закупок лекарств для больных почками в Петербурге.

Фото: pxhere.com

Теги: росздравнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии