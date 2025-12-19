Росздравнадзор будет чаще проверять роддома и клиники

Алла Самойлова сообщила о решении правительства по категориям риска.

Родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий на территории страны будет проверяться специалистами Росздравнадзора намного чаще. Соответствующее заявление журналистам сделала глава профильного ведомства Алла Самойлова, выступая на площадке XX юбилейного международного конгресса по репродуктивной медицине. Чиноввница пояснила, что такая мера связана с повышением уровня категорий риска федеральным правительством для таких организаций, которые оказывают гражданам услуги в области акушерства и гинекологии, в конце прошлого года.

И в связи с этим родильные дома и клиники вспомогательных репродуктивных технологий теперь будут проверяться Росздравнадзором гораздо чаще. Это говорит о серьезности поставленных государственным задач в области репродуктивного здоровья и народосбережения. Алла Самойлова, глава Росздравнадзора

Росздравнадзор изучает обращение о свободной продаже опасных капель в РФ.

Фото: Piter.tv