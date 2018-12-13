Росздравнадзор: "Лекарства положены бесплатно всем детям до 3 лет"

Если это многодетная семья, то детям до 6 лет.

Росздравнадзор напомнил, что более 30 категорий граждан России могут получить лекарства бесплатно или с 50-процентной скидкой. Так, например, все дети до трех лет при заболевании должны получать бесплатные медикаменты.

Рецепты, по которым можно получить лекарства бесплатно или по льготной цене, должен выписывать лечащий врач в поликлинике. Покупку медикаментов берёт на себя федеральный бюджет, а в некоторых случаях - региональный. Так, все дети младше 3 лет, а в многодетных семьях до 6 лет, имеют льготу: лекарства при амбулаторном лечении родители для них получают бесплатно по специальным рецептам. Льготы на лекарства имеют люди, пережившие инфаркт, диабетики, люди, страдающие от ревматизма и артрита.

Скидки в 50% положены и пенсионерам, в том числе тем, кто получает минимальную пенсию по потере кормильца, реабилитированным жертвам политических репрессий.

Полный список льготных групп представлен в постановлении правительства.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти мать ребенка-инвалида была вынуждена добиваться лекарств через суд.

Фото: Piter.tv