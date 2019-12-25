Ростуризм запускает льготное кредитование на строительство отелей

Прием заявок начнется с 9 июля.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство впервые запускает программу по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей.

По ее словам, Ростуризм утвердил соответствующие критерии отбора таких проектов, а также минимальные и максимальные размеры кредитов. Прием заявок от банков, которые хотят принять участие в этой программе, стартует 9 июля. Затем банки представят ведомству инвестпроекты.

"Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд", - сказала глава ведомства.

По словам Догузовой, размер кредита будет варьироваться от 100 млн рублей до 70 млрд рублей. Сам проект должен быть хорошо проработан. Имеется в виду, что должны быть документы на землю, разработан бизнес-план и так далее. На программу до 2024 года будет выделено 19 млрд рублей.

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