За полгода петербургская полиция получила около 200 обращений из-за пропажи детей

С начала текущего года сотрудники петербургской полиции разных отделений зафиксировали около 200 обращений от родителей. Все они сообщали, что их ребенок убежал из дома. К счастью, ни одной пропажи зарегистрировано не было – все дети возвращались к родным, рассказали "Невские новости".
Около 160 обращений было подано об утрате связи с родственником. Такие заявления делят на несколько категорий. К первой относятся те, кто вспомнил о родственной связи, хочет возобновить общение, но не имеет контактов, поэтому обращается в полицию. Ко второй относят пропавших рыбаков и грибников. К третьей категории относятся родственники пожилых горожан, которые уходят из дома и не могут найти обратную дорогу из-за проблем с памятью.
Всего полицейские помогли отыскать 169 граждан с начала 2021 года.
Ранее мы писали, что в Ленобласти в мае в четыре раза увеличилось число пропавших в лесу.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Действительно,в стране много детей сбегают из дома.Это конфликт поколений ) я сам один раз в детстве сбегал) Думаю,это сигнал взрослым больше прислушиваться к детям и сглаживать конфликты,где ребенок начинает думать,что он не нужен и его не любят
да пропажа а также похищение на сегоднящий день тема актуальная,будем надеяться что власти будут уделять этому куда больше внимания!