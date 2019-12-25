За полгода петербургская полиция получила около 200 обращений из-за пропажи детей

Ни одной пропажи не было зарегистрировано, поскольку все несовершеннолетние вернулись домой.

С начала текущего года сотрудники петербургской полиции разных отделений зафиксировали около 200 обращений от родителей. Все они сообщали, что их ребенок убежал из дома. К счастью, ни одной пропажи зарегистрировано не было – все дети возвращались к родным, рассказали "Невские новости".

Около 160 обращений было подано об утрате связи с родственником. Такие заявления делят на несколько категорий. К первой относятся те, кто вспомнил о родственной связи, хочет возобновить общение, но не имеет контактов, поэтому обращается в полицию. Ко второй относят пропавших рыбаков и грибников. К третьей категории относятся родственники пожилых горожан, которые уходят из дома и не могут найти обратную дорогу из-за проблем с памятью.

Всего полицейские помогли отыскать 169 граждан с начала 2021 года.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в мае в четыре раза увеличилось число пропавших в лесу.

Фото: Piter.tv