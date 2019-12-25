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За полгода петербургская полиция получила около 200 обращений из-за пропажи детей
Сегодня, 10:35
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

За полгода петербургская полиция получила около 200 обращений из-за пропажи детей

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Ни одной пропажи не было зарегистрировано, поскольку все несовершеннолетние вернулись домой.

С начала текущего года сотрудники петербургской полиции разных отделений зафиксировали около 200 обращений от родителей. Все они сообщали, что их ребенок убежал из дома. К счастью, ни одной пропажи зарегистрировано не было – все дети возвращались к родным, рассказали "Невские новости".  

Около 160 обращений было подано об утрате связи с родственником. Такие заявления делят на несколько категорий. К первой относятся те, кто вспомнил о родственной связи, хочет возобновить общение, но не имеет контактов, поэтому обращается в полицию. Ко второй относят пропавших рыбаков и грибников. К третьей категории относятся родственники пожилых горожан, которые уходят из дома и не могут найти обратную дорогу из-за проблем с памятью. 

Всего полицейские помогли отыскать 169 граждан с начала 2021 года.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в мае в четыре раза увеличилось число пропавших в лесу.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, полиция, пропал ребенок
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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andrei272
Сегодня 10:54

Действительно,в стране много детей сбегают из дома.Это конфликт поколений ) я сам один раз в детстве сбегал) Думаю,это сигнал взрослым больше прислушиваться к детям и сглаживать конфликты,где ребенок начинает думать,что он не нужен и его не любят

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spawn86
Сегодня 10:52

да пропажа а также похищение на сегоднящий день тема актуальная,будем надеяться что власти будут уделять этому куда больше внимания!

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