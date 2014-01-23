Путин: льготное кредитование помогает семьям улучшить жилищные условия

По словам главы государства, в целом льготные кредиты занимают весомую долю банковского портфеля.

Льготное кредитование помогает семьям улучшить жилищные условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в целом льготные кредиты занимают весомую долю банковского портфеля. Он уточнил, что общий показатель составил свыше 17 трлн рублей, более 10 трлн из них приходится на льготные ипотечные программы.

Если взять субсидирование ипотеки, то в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объемы ввода жилья. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что развитие транспортного каркаса России идет последовательно.

Видео: kremlin.ru