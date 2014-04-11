Ростуризм: рост цен на отдых в большинстве регионов России не превышает уровень инфляции

Зарина Догузова рассказала об отсутствии галопирующего роста стоимости товаров и услуг в туристической сфере.

Ростуризм сообщил о том, что рост цен на отдых в большинстве российских регионов не превышает уровень инфляции. Такое заявление в рамках правительственного брифинга перед журналистами сделала глава профильного ведомства Зарина Догузова. Она назвала рост стоимости на туристические продукты соответствующими сезонным колебаниям.

Не видим какого-то галопирующего роста цен. По большинству регионов, по большинству направлений рост цен в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции. Зарина Догузова, глава Ростуризма

Эксперт добавила, что по отдельным премиальным гостиницам, в сегменте четыре-пять звезд рост составил порядка 50% и более. Такая ситуация связана с острым дефицитом и нехваткой подобных мест размещений на курортных направлениях. При этом Ростуризм совместно с ФАС и Роспотребнадзором пресекает случаи недобросовестной конкуренции. Мониторинг ведется за ситуациями, при которых туроператор или отель решает в одностороннем порядке отменить бронь или перепродать эти же самые номера по завышенной цене.

Ростуризм рассказал о подготовке к летнему туристическому сезону в регионах.

Фото и видео: Правительство России