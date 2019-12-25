Ростуризм рассказал о подготовке к летнему туристическому сезону в регионах

Зарина Догузова сообщила о готовности субъектов и мест размещения к наплаву путешественников.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала журналистам во время правительственного брифинга о подготовке к летнему туристическому сезону в регионах страны. Чиновница пояснила, что все основные объекты инфраструктуры готовы к наплыву клиентов. Все основные субъекты РФ подтвердили надзорному органу готовность к принятию большого потока отдыхающих и путешественников, начиная с майских праздников.

В России с мая по сентябрь планируют отдохнуть более 31 миллионов туристов. Этот показатель на 20 процентов больше, чем фиксировался в прошлом году. Согласно статистике Ростуризма, по стране работают порядка 17,5 тысячи классифицированных гостиниц и отелей, а также около 10 тысяч санаториев, кемпингов, автокемпингов и турбаз. С 1 июля эти места для размещения обязаны предоставлять группам инструкторов-проводников на маршрутах повышенной сложности. Ростуризм усилит контроль за работой фирм, проводящих классификацию гостиниц.

В Ростуризме дали совет, как вернуть деньги за отмененные зарубежные туры.

Фото и видео: Правительство России

